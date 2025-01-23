В Словакии примут превентивные меры во избежание эскалации напряженности в обществе

В связи со сложившейся в Словакии ситуацией после публикации данных Словацкой информационной службы (СИС, разведслужба страны) о дестабилизирующих страну действиях будут предприняты конкретные меры по предотвращению эскалации.

В связи со сложившейся в Словакии ситуацией после публикации данных Словацкой информационной службы (СИС, разведслужба страны) о дестабилизирующих страну действиях будут предприняты конкретные меры по предотвращению эскалации.

Как передает Report , об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини журналистам по завершении заседания Совета национальной безопасности (СНБ) по этом вопросу.

Словацкий президент подчеркнул, что, несмотря на всю серьезность информации, он не намерен запрещать мирные акции протеста или вводить чрезвычайное положение, однако отметил, что правительству поручено принимать превентивные меры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности в обществе. О конкретных мерах президент не сообщил.

"У нас действует структура, финансируемая из-за границы, связанная со словацкой оппозицией, которая хочет злоупотребить правом на протесты. Это попытка организации государственного переворота", - сказал в свою очередь глава правительства Словакии Роберт Фицо.