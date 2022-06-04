В Словакии при столкновении поездов пострадали 74 человека

Более 70 человек получили травмы различной степени тяжести в результате произошедшего в Словакии в пятницу вечером столкновения пассажирского поезда с железнодорожным локомотивом. Как передает Report, об этом сообщила братиславская газета Pravda.

Более 70 человек получили травмы различной степени тяжести в результате произошедшего в Словакии столкновения пассажирского поезда с железнодорожным локомотивом.

Как передает Report, об этом сообщила братиславская газета Pravda .

По ее данным, всего оказана помощь 74 пострадавшим, 34 из них доставлены в близлежащие больницы. У 15 - травмы средние и тяжелые. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде между населенными пунктами Варин и Врутки в Жилинском крае на северо-западе Словакии. Пассажирский поезд местного сообщения остановился на железнодорожных путях из-за поломки. В него врезался следовавший по тому же пути локомотив. Его машинист успел привести в действие аварийную систему торможения, смягчив силу удара, что позволило избежать гибели людей.