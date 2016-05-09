​В Словакии при попытке перехода границы ранена беженка из Сирии

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Словакии при попытке перехода границы с Венгрией ранена беженка из Сирии, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Словацкие пограничники открыли огонь по машине, водитель которой отказался остановиться. В машине находились мигранты.

Женщина, получившая ранение, была доставлена в больницу, где врачи извлекли из ее спины пулю.

Словацкие власти заявляют, что число беженцев, находящихся в южных районах страны, постоянно растет после того, как Австрия ужесточила контроль на своей границе с Венгрией.