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    ​В Словакии при попытке перехода границы ранена беженка из Сирии

    Словацкие пограничники открыли огонь по машине

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Словакии при попытке перехода границы с Венгрией ранена беженка из Сирии, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Словацкие пограничники открыли огонь по машине, водитель которой отказался остановиться. В машине находились мигранты.

    Женщина, получившая ранение, была доставлена в больницу, где врачи извлекли из ее спины пулю.

    Словацкие власти заявляют, что число беженцев, находящихся в южных районах страны, постоянно растет после того, как Австрия ужесточила контроль на своей границе с Венгрией.

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