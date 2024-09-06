В Словакии полиция поверяет костел из-за сообщения о бомбе

Полиция поводит проверку помещений кафедрального собора святой Елизаветы в городе Кошице на востоке Словакии из-за поступившего от неизвестного злоумышленника электронного письма о заложенной в здании бомбе.

Полиция поводит проверку помещений кафедрального собора святой Елизаветы в городе Кошице на востоке Словакии из-за поступившего от неизвестного злоумышленника электронного письма о заложенной в здании бомбе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство TASR.

Анонимные сообщения о минировании получили в прошедшие три дня около 1 тыс. школ в Словакии и Чехии. Ведется поиск злоумышленников, действия которых, как проинформировал министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток, квалифицируют как теракт, преступникам грозит до 25 лет заключения.

Между тем местные СМИ сообщили, что эксперты, сделавшие языковой разбор текстов писем с угрозами, пришли к выводу, что их авторами являются русскоговорящие люди. Они связали происходящее с военным конфликтом в Украине. Содержание поступившего сообщения с угрозами взрыва бомбы в соборе города Кошице такое же, как ранее получали учебные заведения.