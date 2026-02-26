В Словакии поезд столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые
- 26 февраля, 2026
- 15:56
В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в городе Нове-Замки в западной части Словакии один человек погиб, шестеро получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Markiza.
Инцидент произошел на одном из автомобильных переездов на участке железной дороги в Нове-Замки. В результате столкновения загорелись грузовик и первый вагон поезда местного сообщения. В поезде находились 17 человек.
Причины ЧП пока не установлены.
