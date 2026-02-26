Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Словакии поезд столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые

    Другие страны
    • 26 февраля, 2026
    • 15:56
    В Словакии поезд столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые

    В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в городе Нове-Замки в западной части Словакии один человек погиб, шестеро получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Markiza.

    Инцидент произошел на одном из автомобильных переездов на участке железной дороги в Нове-Замки. В результате столкновения загорелись грузовик и первый вагон поезда местного сообщения. В поезде находились 17 человек.

    Причины ЧП пока не установлены.

    Словакия столкновение пассажирский поезд грузовик

    Последние новости

    16:11

    Мехмет Акарджа: Ходжалинская трагедия должна получить должную оценку в мировой правовой системе

    Карабах
    16:11

    Глава Давосского форума ушел в отставку из-за связей с Эпштейном

    Другие страны
    16:08

    ООН: Почти 8 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке эмигрировать в 2025г

    Другие страны
    16:08

    Милли Меджлис призвал мировое сообщество признать Ходжалинский геноцид

    Внутренняя политика
    16:07

    Хакан Фидан: Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном

    В регионе
    15:56

    В Словакии поезд столкнулся с грузовиком, есть погибший и раненые

    Другие страны
    15:41

    В Швеции предприняты меры безопасности из-за угрозы энергобезопасности

    Другие страны
    15:29

    АБР приглашает азербайджанских студентов на стажировку

    Бизнес
    15:23

    Грузия и Турция обсудили развитие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

    Инфраструктура
    Лента новостей