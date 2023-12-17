В Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами

Автобус, следовавший из Украины, с 53 пассажирами сегодня перевернулся в Словакии.

Автобус с 53 пассажирами, следовавший из Украины, перевернулся в Словакии.

Как передает Report , об этом в Telegram сообщил украинский журналист Виталий Глагола, опубликовав также фото ДТП.

По его информации, автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями перевернулся около восьми утра в воскресенье, 17 декабря вблизи села Даргов в Словакии.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило инцидент и заверило, что посольство оказывает им консульскую помощь.

По словам представителя МИД Олега Николенко, ДТП произошло с участием автобуса, который следовал по рейсу Киев-Вена. В автобусе ехали 53 пассажира. Все – граждане Украины.

Восемь украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, угроз их жизни нет.

Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже в пути.