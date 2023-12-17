В Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами

Автобус с 53 пассажирами, следовавший из Украины, перевернулся в Словакии.
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По его информации, автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями перевернулся около восьми утра в воскресенье, 17 декабря вблизи села Даргов в Словакии.
Министерство иностранных дел Украины подтвердило инцидент и заверило, что посольство оказывает им консульскую помощь.
По словам представителя МИД Олега Николенко, ДТП произошло с участием автобуса, который следовал по рейсу Киев-Вена. В автобусе ехали 53 пассажира. Все – граждане Украины.
Восемь украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, угроз их жизни нет.
Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже в пути.