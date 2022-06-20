В Словакии нашли новое месторождение газа

Новое месторождение природного газа найдено в Словакии. После разработки оно может обеспечить покрытие 10% ежегодной потребности республики в этом виде энергетического сырья.

Новое месторождение природного газа найдено в Словакии. После разработки оно может обеспечить покрытие 10% ежегодной потребности республики в этом виде энергетического сырья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник сайт братиславской газеты Pravda.

Месторождение газа находится, согласно газете, близ города Трнава на западе Словакии. Эксперты считают, что там может залегать около двух млрд куб. м газа. На разработку месторождения потребуется от двух до трех лет и капиталовложения в десятки млн евро.

Между тем против разработки новых месторождений газа в Словакии, которая в данный момент обеспечивает покрытие из собственных источников лишь один процент ежегодно потребляемого газа, выступают экологи и жители населенных пунктов, находящихся в зоне предполагаемой добычи.