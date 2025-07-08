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В Словакии начинается суд над стрелявшим в премьера

В Словакии начинается суд над стрелявшим в премьера В Словакии начинается судебный процесс над Юраем Цинтулой, который в мае прошлого года совершил покушение и серьезно ранил премьер-министра Роберта Фицо.
Другие страны
8 июля 2025 г. 11:46
В Словакии начинается суд над стрелявшим в премьера

В Словакии начинается судебный процесс над Юраем Цинтулой, который в мае прошлого года совершил покушение и серьезно ранил премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

72-летнему Юраю Цинтуле предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении - террористическом акте, за которое ему грозит пожизненное заключение. Дело рассматривает Специализированный уголовный суд.

По версии следствия, преступление было совершено по политическим мотивам. Цинтула признался, что стрелял в премьер-министра. Однако он с самого начала утверждает, что не хотел его убить, а только ранить, чтобы он больше не мог выполнять свои обязанности. По словам нападавшего, у него были разногласия с премьером по поводу политики в вопросах Украины, СМИ и культуры.

15 мая прошлого года, после заседания правительства в Гандлова, Цинтула пять раз выстрелил в Роберта Фицо с расстояния 1,2 метра. Четыре пули попали в премьер-министра, нанеся ему серьезные травмы, потребовавшие многочисленных операций.

Прокурор Генеральной прокуратуры выдвинул обвинительное заключение против Цинтулы в марте этого года после десятимесячного расследования.

Сам Фицо заявил, что простил стрелявшего и не намерен присутствовать на процессе, если его не вызовут в качестве свидетеля.

Слушания назначены на 9 и 10 июля.

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Версия на английском языке Trial opens in Slovakia of man who shot and wounded PM Fico

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