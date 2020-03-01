​В Словакии лидер победившей партии сформирует правительство

Председатель добившейся наибольшего успеха на состоявшихся в Словакии в субботу парламентских выборах правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович намерен сформировать новое правительство республики из партий, находящихся в оппозиции к действующему кабмину, возглавляемому социал-демократами.

Как передает Report, слова политика привело в воскресенье Словацкое радио.

"Обещаю, что вместе с партнерами по демократической оппозиции мы попробуем сформировать наилучшее правительство, какое когда-либо у нас (в Словакии) было", - подчеркнул Матович.

В ближайшее время он рассчитывает получить поручение президента республики Зузаны Чапутовой начать переговоры о формировании кабмина с политическими субъектами, прошедшими в Национальный совет (парламент). Матович будет стремиться обеспечить ему поддержку не менее 90 из 150 депутатов высшего законодательного органа. Это позволит, в частности, провести изменения в национальной судебной системе, к которой, по его словам, доверие у словаков подорвано из-за коррумпированности и профессиональной некомпетентности.