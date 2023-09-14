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В Словакии лидер партии Princip погиб накануне выборов в парламент

В Словакии лидер партии Princip погиб накануне выборов в парламент Лидер словацкой партии Princip Атила Геня погиб, перевернувшись на погрузчике.
Другие страны
14 сентября 2023 г. 13:54
В Словакии лидер партии Princip погиб накануне выборов в парламент

Лидер словацкой партии Princip Атила Геня погиб, перевернувшись на погрузчике.

Как передает Report, об этом сообщила полиция.

"Во время перемещения колесного погрузчика произошло его опрокидывание. В результате 44-летний водитель получил тяжелые ранения", - говорится в информации полиции.

Партия Princip на своих страницах в социальных сетях подтвердила гибель своего лидера, не сообщив подробностей.

Досрочные парламентские выборы назначены в Словакии на 30 сентября. Партия выдвинула на них 70 кандидатов из 150 возможных.

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