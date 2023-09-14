В Словакии лидер партии Princip погиб накануне выборов в парламент

Лидер словацкой партии Princip Атила Геня погиб, перевернувшись на погрузчике.

Лидер словацкой партии Princip Атила Геня погиб, перевернувшись на погрузчике.

Как передает Report, об этом сообщила полиция.

"Во время перемещения колесного погрузчика произошло его опрокидывание. В результате 44-летний водитель получил тяжелые ранения", - говорится в информации полиции.

Партия Princip на своих страницах в социальных сетях подтвердила гибель своего лидера, не сообщив подробностей.

Досрочные парламентские выборы назначены в Словакии на 30 сентября. Партия выдвинула на них 70 кандидатов из 150 возможных.