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В Словакии из-за ситуации с коронавирусом вводят локдаун и режим ЧС

В Словакии из-за ситуации с коронавирусом вводят локдаун и режим ЧС Правительство Словакии приняло решение ввести в республике с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун и максимум на 90 дней режим чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения коронавируса.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 00:20
В Словакии из-за ситуации с коронавирусом вводят локдаун и режим ЧС

Правительство Словакии приняло решение ввести в республике с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун и максимум на 90 дней режим чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Эдуард Хегер, слова которого цитировало Словацкое радио.

"В Словакии с четверга, 25 ноября, две недели будет действовать общенациональный локдаун и одновременно вводится режим ЧС, который будет действовать максимум 90 дней. Мы все платим необходимостью принятия этих жестких мер за безответственность тех, кто отказывается вакцинироваться", - сказал Хегер.

В республике, где в связи с локдауном вводится запрет на выход из дома в ночное время, не будут проводиться общественные мероприятия, закроются рестораны и кафе. Еду и напитки они смогут продавать только навынос через специальное окно на улице. Перестанут работать магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Прогулки разрешены лишь в пределах территории административного района проживания.

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