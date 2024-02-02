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В Словакии фермеры готовы присоединиться к протестам против аграрной политики ЕС

В Словакии фермеры готовы присоединиться к протестам против аграрной политики ЕС Фермеры Словакии при координации с аграриями из других стран Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, состоящее из Словакии, Чехии, Польши и Венгрии) готовы присоединиться к проходящем во Франции и Германии протестам против недостатков сельскох
Другие страны
2 февраля 2024 г. 10:56
В Словакии фермеры готовы присоединиться к протестам против аграрной политики ЕС

Фермеры Словакии при координации с аграриями из других стран Вишеградской группы (региональное объединение в ЕС, состоящее из Словакии, Чехии, Польши и Венгрии) готовы присоединиться к проходящем во Франции и Германии протестам против недостатков сельскохозяйственной политики Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство TASR.

Председатель Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты Эмиль Махо заявил о том, что местные аграрии готовы провести акции протестов с целью борьбы с бюрократией.

"На улицы выйдут не 50, не 100 и не 200 тракторов. Выйдут сотни тракторов", - отметила она.

В сельскохозяйственном секторе Евросоюза, как он сказал, "так называемая "зеленая" политика должна проводиться с умом" без ущемления интересов фермеров. Против ее недостатков протестуют аграрии во Франции и Германии. Диктуемые ЕС жесткие экологические требования ведут, по словам Махо, к значительным финансовым потерям фермеров. Они также возражают против импорта из-за пределов сообщества некоторых видов сельхозпродукции, которыми могут насытить европейский рынок.

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Версия на английском языке Slovak farmers ready to join protests of their European peers

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