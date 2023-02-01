В Словакии досрочные парламентские выборы состоятся в сентябре

Парламент Словакии на фоне политического кризиса согласовал проведение досрочных выборов в стране 30 сентября 2023 года.

Парламент Словакии на фоне политического кризиса согласовал проведение досрочных выборов в стране 30 сентября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, за проведение выборов в конце сентября проголосовали 92 парламентария. Для утверждения этой даты было необходимо как минимум 90 голосов.

Ранее члены парламента приняли поправку в Конституцию, которая позволяет проводить досрочные выборы, что до этого было в Словакии невозможно.

Дату - 30 сентября - поддержали партии, составляющие уходящее коалиционное правительство. Оппозиция проголосовала против, поскольку настаивала на проведении выборов раньше - в июне или мае.

В середине декабря 2022 года парламент Словакии выразил недоверие коалиционному правительству премьера Эдуарда Хегера. Президент страны Зузана Чапутова попросила Хегера оставаться на посту с ограниченными полномочиями до проведения новых выборов.

Парламентские выборы в Словакии должны были состояться по плану в 2024 году.

Согласно опросам, у оппозиции неплохие шансы победить на досрочных выборах.