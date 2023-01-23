В Словакии досрочные парламентские выборы состоятся 30 сентября

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября 2023 года.

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября 2023 года.

Как передает Report , об этом сообщил вечером новостной портал Pravda со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра республики Эдуарда Хегера.

О сроках выборов договорились лидеры либеральных партий, которым принадлежит большинство в Национальном совете (парламенте) Словакии. Ранее они составляли правительственную коалицию республики, но несколько месяцев назад прекратили сотрудничество из-за значительных разногласий. В результате парламент 15 декабря прошлого года вынес вотум недоверия кабмину, которому затем президент страны Зузана Чапутова поручила исполнять обязанности до назначения нового правительства.

Лидеры либеральных партий, согласно порталу, также достигли договоренности о внесении в национальное законодательство необходимых изменений, чтобы обеспечить проведение досрочных парламентских выборов. Изменения будут касаться досрочного роспуска действующего состава Национального совета.

В Словакии очередные парламентские выборы должны были состояться через четыре года после предыдущих - в феврале 2024 года.