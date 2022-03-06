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В Словакии должны разместить 1,2 тысяч солдат НАТО

В Словакии должны разместить 1,2 тысяч солдат НАТО Укрепление безопасности стран восточной части НАТО в связи с событиями в Украине приведет к размещению в Словакии 1,2 тыс. военнослужащих из других государств-членов блока и военной техникой стоимостью в 1 млрд евро.
Другие страны
6 марта 2022 г. 16:27
В Словакии должны разместить 1,2 тысяч солдат НАТО

Укрепление безопасности стран восточной части НАТО в связи с событиями в Украине приведет к размещению в Словакии 1,2 тыс. военнослужащих из других государств-членов блока и военной техникой стоимостью в 1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье сайт словацкой газеты Pravda.

В Словакии планируется расквартировать военнослужащих из Германии, Нидерландов, Польши, Чехии и Словении. Не исключено направление солдат ВС США, если будет принято решение о размещении американских пассивных сенсорных систем Sentinel для охраны границы республики с Украиной.

Местные СМИ проинформировали ранее, что Братислава с соответствующей просьбой обратилась к Вашингтону. В случае положительного решения в страну направятся 40 военнослужащих для обслуживания Sentinel.

Кроме того, в Словакии планируется разместить системы ПВО Patriot из Германии и Нидерландов. Кроме того, натовские военнослужащие будут задействованы в обеспечении кибербезопасности республики.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiyada NATO-nun 1 200 əsgəri yerləşdiriləcək

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