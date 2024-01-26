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В Словакии десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги

В Словакии десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги Антиправительственные митинги с участием почти 45 тыс. человек прошли в более чем 20 городах Словакии.
Другие страны
26 января 2024 г. 00:18
В Словакии десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги

Антиправительственные митинги с участием почти 45 тыс. человек прошли в более чем 20 городах Словакии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Sme.

Митингующие потребовали от правительства премьер-министра Роберта Фицо отказаться от реформы уголовного законодательства. Звучали призывы к отставке кабмина. К акциям протеста ранее призывали либеральные партии парламентской оппозиции, потерявшие власть в республике по итогам выборов, состоявшихся в сентябре 2023 года.

Антиправительственный митинги в Словакии периодически проходят с конца 2023 года. Поводом для них послужило принятое 6 декабря решение кабмина упразднить управление специальной прокуратуры. Оно занимается расследованием резонансных дел, несколько фигурантов которых связаны с большой политикой.

Фицо и члены его кабинета заявляют, что спецпрокуратура нарушала права граждан, дела которых расследовала. Это подразделение, по словам руководства республики, злоупотребляло полномочиями, а ведомственное начальство ставило себя выше Генеральной прокуратуры Словакии.

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