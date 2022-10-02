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В Словакии будут производить оружие для Украины

В Словакии будут производить оружие для Украины Германия, Дания и Норвегия предоставят финансовые средства для производства в Словакии 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 для Украины.
Другие страны
2 октября 2022 г. 17:57
В Словакии будут производить оружие для Украины

Германия, Дания и Норвегия предоставят финансовые средства для производства в Словакии 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tagesschau со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

После возвращения с поездки по Украине она также заявила, что эти САУ поставят в страну в следующем году.

По данным немецких СМИ, сумма этого контракта - 93 млн евро. Zuzana 2 способна стрелять любым типом 155-миллиметровых снарядов, принятых на вооружение НАТО.

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Версия на английском языке Slovakia to produce weapons for Ukraine
Версия на азербайджанском языке Slovakiyada Ukrayna üçün silah istehsal ediləcək

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