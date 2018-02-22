В Словакии автомобиль врезался в группу детей

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Легковой автомобиль врезался в большую группу детей в возрасте от 5 до 12 лет близ города Попрад на северо-востоке Словакии, 12 детей ранены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель полиции Даниэл Джобаник.

"Водитель из города Кежмарок практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо", - сказал Джобаник.

Двое детей получили тяжелые ранения, четверо - травмы средней тяжести, остальные - более легкие, уточнил представитель полиции.

По его словам, для помощи детям были задействованы два вертолета и несколько машин скорой помощи. Все пострадавшие находятся в больницах Попрадского района.