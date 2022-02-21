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В Словакии 22 февраля отменят режим ЧС

В Словакии 22 февраля отменят режим ЧС Правительство Словакии планирует отменить со вторника, 22 февраля, режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в республике из-за коронавируса 25 ноября прошлого года.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 08:58
В Словакии 22 февраля отменят режим ЧС

Правительство Словакии планирует отменить со вторника, 22 февраля, режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в республике из-за коронавируса 25 ноября прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье вечером сообщило Словацкое радио.

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский уже ранее заявлял, что эпидемическая ситуация в республике улучшается, в связи с чем отпала необходимость в режиме ЧС. Власти, согласно данным радиостанции, намерены также максимально быстро отменить действующие в стране из-за коронавируса социальные ограничения, включая обязанность носить медицинские маски.

Между тем большинство социальных ограничений в Словакии будут отменены уже с 28 февраля. Об этом сообщил премьер-министр республики Эдуард Хегер.

После 28 февраля, согласно словацким СМИ, в стране будут действовать лишь ограничения по числу участников общественных мероприятий и обязанность носить медицинские маски. Снятие ограничений по количеству участников общественных мероприятий планируется в конце марта.

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