В следующем месяце Помпео посетит Ташкент

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит с визитом Узбекистан 2-3 февраля, запланирована его встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД Узбекистана.

В пятницу пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств. В частности, госдеп уточнял, что Помпео посетит Ташкент 2-3 февраля.В МИД Узбекистана предусмотрены двусторонние переговоры, отметили в министерстве. В частности, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят ход реализации договоренностей в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня.