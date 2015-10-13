В следующем году откроется самая крупная больница Европы

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Стала известна дата открытия самой крупной в Европе больницы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, строящееся в Анкаре здание больницы будет сдано в эксплуатацию 29 октября следующего года.

Как заявил министр здравоохранения Турции Мехмет Муеззиноглу, больница рассчитана на 3 800 койко-мест: "Наша основная цель - оказание медицинских услуг передовых стран 78-миллионному населению".

Министр также отметил, что Турция в сфере пересадки сердца, печени способна конкурировать со многими странами мира: "По плантации печени Турция даже опережает Европу. Благодаря больнице, которая будет оснащена новейшим оборудованием, наши успехи увеличатся. К сожалению, осуществление проекта задержалось на 3 года. Однако мы смогли преодолеть все препятствия".