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    В следующем году откроется самая крупная больница Европы

    В больнице будет 3 800 койко-мест

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Стала известна дата открытия самой крупной в Европе больницы. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, строящееся в Анкаре здание больницы будет сдано в эксплуатацию 29 октября следующего года. 

    Как заявил министр здравоохранения Турции Мехмет Муеззиноглу, больница рассчитана на 3 800 койко-мест: "Наша основная цель - оказание медицинских услуг передовых стран 78-миллионному населению".

    Министр также отметил, что Турция в сфере пересадки сердца, печени способна конкурировать со многими странами мира: "По плантации печени Турция даже опережает Европу. Благодаря больнице, которая будет оснащена новейшим оборудованием, наши успехи увеличатся. К сожалению, осуществление проекта задержалось на 3 года. Однако мы смогли преодолеть все препятствия". 

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