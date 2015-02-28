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    В Следственном комитете России опровергли причастность найденного автомобиля к убийству Немцова

    Владельцы Лады Приоры не имеют отношения к резонансному убийству

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ После проведенного допроса владельцев автомобиля "Лада Приора" полиция опровергла причастность обнаруженной в районе Арбата машины к убийству Бориса Немцова, передает Report со ссылкой на РБК.

    Ранее сообщалось, что эксперты-криминалисты работают с найденным автомобилем на предмет обнаружения биологических частиц и отпечатков пальцев. "Приора" имела ингушские номера.

    Тем не менее представитель Следственного комитета России Владимир Маркин призвал СМИ "аккуратно и взвешенно" относиться к источникам сообщений о ходе расследования резонансного убийства, "поскольку они, как правило, являются дезинформацией, а нередко откровенной провокацией".

    "В частности, это касается и сообщений о якобы найденном автомобиле преступников", - отметил Маркин.

    По его словам, вся объективная и достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть СКР.

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