В Следственном комитете России опровергли причастность найденного автомобиля к убийству Немцова

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ После проведенного допроса владельцев автомобиля "Лада Приора" полиция опровергла причастность обнаруженной в районе Арбата машины к убийству Бориса Немцова, передает Report со ссылкой на РБК.

Ранее сообщалось, что эксперты-криминалисты работают с найденным автомобилем на предмет обнаружения биологических частиц и отпечатков пальцев. "Приора" имела ингушские номера.

Тем не менее представитель Следственного комитета России Владимир Маркин призвал СМИ "аккуратно и взвешенно" относиться к источникам сообщений о ходе расследования резонансного убийства, "поскольку они, как правило, являются дезинформацией, а нередко откровенной провокацией".

"В частности, это касается и сообщений о якобы найденном автомобиле преступников", - отметил Маркин.

По его словам, вся объективная и достоверная информация может исходить только от официального источника, то есть СКР.