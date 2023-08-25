В СК России заявили, что тщательно проверят все версии катастрофы самолета Пригожина

Следственный комитет России тщательно проверит все возможные версии катастрофы самолета Евгения Пригожина.
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"Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, молекулярно-генетические экспертизы проводят для установления личностей погибших на борту самолета Пригожина в Тверской области.
"Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы", - заявили в пресс-службе СК РФ.