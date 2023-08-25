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В СК России заявили, что тщательно проверят все версии катастрофы самолета Пригожина

В СК России заявили, что тщательно проверят все версии катастрофы самолета Пригожина Следственный комитет РФ тщательно проверит все возможные версии катастрофы самолета Евгения Пригожина.
Другие страны
25 августа 2023 г. 20:46
В СК России заявили, что тщательно проверят все версии катастрофы самолета Пригожина

Следственный комитет России тщательно проверит все возможные версии катастрофы самолета Евгения Пригожина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, молекулярно-генетические экспертизы проводят для установления личностей погибших на борту самолета Пригожина в Тверской области.

"Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы", - заявили в пресс-службе СК РФ.

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