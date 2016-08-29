В Сирте в боях с ИГИЛ погибли 34 солдата ВС Ливии

Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Во время боев армии Ливии с боевиками террористической группировки ИГИЛ в городе Сирт погибли по меньшей мере 34 ливийских военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, ранения получили более 180 человек.

По словам источника агентства, ливийские бригады, в основном из города Мисрата, близки к победе в Сирте, однако они имели определенные сложности в боях с боевиками.

Военные отмечают, что террористы пытались произвести не менее пяти подрывов автомобилей, а также в бой со стороны террористов шли смертники с поясами.

Ливийские военные 28 августа начали масштабное наступление на позиции ИГ в Сирте. Военные действия против боевиков на территории города ведутся с июня этого года. В настоящее время ВС Ливии смогли отбить у террористов большую часть города.