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    В Сирте в боях с ИГИЛ погибли 34 солдата ВС Ливии

    Ранения получили более 180 человек

    Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Во время боев армии Ливии с боевиками террористической группировки ИГИЛ в городе Сирт погибли по меньшей мере 34 ливийских военнослужащих.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, ранения получили более 180 человек.

    По словам источника агентства, ливийские бригады, в основном из города Мисрата, близки к победе в Сирте, однако они имели определенные сложности в боях с боевиками.

    Военные отмечают, что террористы пытались произвести не менее пяти подрывов автомобилей, а также в бой со стороны террористов шли смертники с поясами.

    Ливийские военные 28 августа начали масштабное наступление на позиции ИГ в Сирте. Военные действия против боевиков на территории города ведутся с июня этого года. В настоящее время ВС Ливии смогли отбить у террористов большую часть города.

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