В Сирию за сутки вернулись около 1,6 тысячи беженцев

Около 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки.

Как передаёт Report, об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 570 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 163 человека (женщин – 349, детей – 593)", - говорится в сообщении.