В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Свыше 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 700 беженцев прибыли из Иордании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали в Дамаске и Земрин (провинция Дераа) 2,8 гектара территории, а также уничтожили 43 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.