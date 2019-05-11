В сирийской Хаме уничтожены 40 террористов

Бойцы сирийской армии отразили контратаки террористов на севере провинции Хама, ликвидировав свыше 40 членов экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра", передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации местных СМИ, сирийские военнослужащие уничтожили также несколько единиц бронетехники противника и реактивные установки.

Банды террористов пытались вернуть под свой контроль населенный пункт Кфар-Набуда, расположенный в 15 км от их форпоста в Хан-Шейхуне, однако все их атаки были отбиты.

Правительственные войска нанесли также ракетно-артиллерийские удары по тыловым базам "Джебхат ан-Нусры" в районах Абдин, Кусабейн, Кфар-Сиджна и Шейх-Мустафа на юге соседней провинции Идлиб.