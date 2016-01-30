В сирийском городе Мадайя в январе от голода скончались 16 человек

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Несмотря на доставку ранее в январе в один из осажденных городов Сирии Мадайю гуманитарной помощи, люди там продолжают погибать от голода: так, с начала года от истощения в Мадайе скончались 16 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в международной организации "Врачи без границ".

Ранее сообщалось, что ООН в третий раз в этом месяце доставила гуманитарную помощь и медикаменты в сирийские Мадайю, Фуа и Кефрайю.

"Это абсолютно неприемлемо, что люди продолжают умирать от голода, а больные в критическом состоянии остаются в городе, тогда как их должны были эвакуировать несколько недель назад", — заявил исполнительный директор организации Брис де ле Вин.

По данным организации, порядка 1,5-2 млн. человек находятся на осажденных территориях.

Ситуация в Мадайе с населением 20 тыс. человек особенно тяжелая, так как в самом городе практически нет врачей. Транспорт с лекарствами и продуктами питания часто задерживают на КПП, и в итоге до населения груз не доходит. Не могут проехать на вызовы также и бригады скорой медицинской помощи.

"Мадайе немедленно необходимо постоянное и независимое медицинское присутствие, так как мы ожидаем, что медицинская ситуация ухудшится, потому что доступ людей в городе к медицинской помощи остается крайне ограниченным", — добавил де ле Вин.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тыс. человек.