В сирийском Джераблусе захвачен член PKK, готовивший террористический акт

В районе операции "Щит Евфрата" в сирийском Джераблусе предотвращен террористический акт.
Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Так, в ходе специальной операции, проведенной силами безопасности в Джераблусе изъята бомба, начиненная 10 кг взрывчатых веществ. Данная информация была распространена министром Сойлу в социальной сети.
"В районе проведения операции "Щит Евфрата" захвачен член террористической организации PKK/PYD, готовивший террористический акт в Джераблусе", - написал министр.
Глава МВД подчеркнул, что благодаря слаженным действиям сил безопасности и разведки, удалось предотвратить террористический акт с использованием бомбы, начиненной 10 кг взрывчатых веществ.
По факту начато следствие.