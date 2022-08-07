В сирийском Джераблусе захвачен член PKK, готовивший террористический акт

В районе операции "Щит Евфрата" в сирийском Джераблусе предотвращен террористический акт.

В районе операции "Щит Евфрата" в сирийском Джераблусе предотвращен террористический акт.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Так, в ходе специальной операции, проведенной силами безопасности в Джераблусе изъята бомба, начиненная 10 кг взрывчатых веществ. Данная информация была распространена министром Сойлу в социальной сети.

"В районе проведения операции "Щит Евфрата" захвачен член террористической организации PKK/PYD, готовивший террористический акт в Джераблусе", - написал министр.

Глава МВД подчеркнул, что благодаря слаженным действиям сил безопасности и разведки, удалось предотвратить террористический акт с использованием бомбы, начиненной 10 кг взрывчатых веществ.

По факту начато следствие.