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В сирийском Джераблусе захвачен член PKK, готовивший террористический акт

В сирийском Джераблусе захвачен член PKK, готовивший террористический акт В районе операции "Щит Евфрата" в сирийском Джераблусе предотвращен террористический акт.
Другие страны
7 августа 2022 г. 03:36
В сирийском Джераблусе захвачен член PKK, готовивший террористический акт

В районе операции "Щит Евфрата" в сирийском Джераблусе предотвращен террористический акт.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Так, в ходе специальной операции, проведенной силами безопасности в Джераблусе изъята бомба, начиненная 10 кг взрывчатых веществ. Данная информация была распространена министром Сойлу в социальной сети.

"В районе проведения операции "Щит Евфрата" захвачен член террористической организации PKK/PYD, готовивший террористический акт в Джераблусе", - написал министр.

Глава МВД подчеркнул, что благодаря слаженным действиям сил безопасности и разведки, удалось предотвратить террористический акт с использованием бомбы, начиненной 10 кг взрывчатых веществ.

По факту начато следствие.

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