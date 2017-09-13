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    В сирийской Ракке погибли 11 мирных жителей

    Oб этом сообщают в соцсетях сирийские правозащитники

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В результате удара ВВС коалиции во главе с США по подконтрольному террористам ИГ району в сирийской провинции Ракка погибли 11 мирных жителей.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сообщают в соцсетях сирийские правозащитники.

    По данным правозащитников, утром авиация коалиции нанесла удары по позициям террористов ИГ в районе Ракки, жертвами которых стали 11 мирных жителей.

    Советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланд в своем заявлении от 24 августа призвал коалицию во главе с США приостановить бомбардировки в районе Ракки для эвакуации свыше 20 тысяч мирных жителей.

    Международная независимая следственная комиссия ООН седьмого сентября выразила обеспокоенность в связи с гибелью мирных жителей в результате бомбардировок ВВС коалиции во главе с США.

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