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    В Сирии жертвами атаки боевиков стали трое военных

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Сирии в результате атаки боевиков погибли трое сирийских военных, ещё девять получили ранения.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Владимир Савченко.

    Как отметил Савченко, представители незаконных вооружённых формирований из района города Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб использовали при нападении пять беспилотников. Причём все они были, по словам генерал-лейтенанта, кустарного производства.

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