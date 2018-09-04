В Сирии жертвами атаки боевиков стали трое военных

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Сирии в результате атаки боевиков погибли трое сирийских военных, ещё девять получили ранения.

Как передает Report, об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Владимир Савченко.

Как отметил Савченко, представители незаконных вооружённых формирований из района города Джиср-эш-Шугур провинции Идлиб использовали при нападении пять беспилотников. Причём все они были, по словам генерал-лейтенанта, кустарного производства.