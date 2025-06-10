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В Сирии заявили, что не намерены привлекать к ответственности всех солдат режима Асада

В Сирии заявили, что не намерены привлекать к ответственности всех солдат режима Асада В Сирии заявили, что не намерены привлекать к ответственности всех солдат режима Асада
Другие страны
10 июня 2025 г. 15:06
В Сирии заявили, что не намерены привлекать к ответственности всех солдат режима Асада

Власти Сирии не намерены привлекать к ответственности всех офицеров, которые служили свергнутому режиму Башара Асада, а лишь виновных в тяжких преступлениях против сирийского народа.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом на пресс-конференции заявил глава Высшего комитета по гражданскому миру и справедливости Хасан Суфан.

Ранее стало известно об освобождении десятков офицеров и солдат режима Асада из сирийских тюрем, что вызвало волну критики среди населения.

По словам Суфана, освобожденные военные добровольно сдались властям в ответ на призыв временного правительства сложить оружие.

"Мы провели расследования относительно каждого из задержанных, не была доказана их причастность к военным преступлениям. Мы понимаем боль и гнев, которые испытывают семьи погибших, но на этапе гражданского мира мы вынуждены принимать решения для обеспечения стабильности. Правосудие не означает привлечение к ответственности всех, кто служил режиму, а привлечение к ответственности лишь виновных в тяжких военных преступлениях", - сказал он.

В свою очередь представитель МВД Сирии Нураддин Баба отметил, что на стороне режима Асада в боевых действиях участвовали 450 тысяч человек, среди них 123 тысячи служили в органах внутренних дел.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа ранее неоднократно призывал сторонников Асада сдаться и сложить оружие "пока не стало слишком поздно".

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