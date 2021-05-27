В Сирии завершилось голосование на выборах президента

Высший судебный комитет (Избирком) Сирии объявил о завершении голосования на выборах президента республики.

Высший судебный комитет (Избирком) Сирии объявил о завершении голосования на выборах президента республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном сообщении.

"Выборы завершились, начался подсчет голосов", - передает агентство САНА.

Как отметил представитель Избиркома судья Мухлис Кайсис, выборы в Дамаске и провинциях прошли без нарушений. Он дал понять, что предварительные итоги станут известны не раньше, чем через восемь часов. Еще до окончания голосования в сирийской столице и других городах начались праздничные гуляния, которые сопровождаются национальной музыкой и танцами.

Отметим, что борьбу за пост главы государства вели три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

Напомним, что ранее Избирком ввиду большого притока граждан на избирательные участки вынужден был продлить процесс волеизъявления на пять часов, с 19:00 до 00:00 (20:00-01:00 бакинское время). В целый ряд провинций были направлены дополнительные урны для голосования.