В Сирии задержали боевиков ИГ, планировавших теракты для дестабилизации ситуации

Сотрудники управления внутренней безопасности, сформированного новыми властями Сирии, провели операцию в провинции Дамаск, в ходе которой задержали боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Сотрудники управления внутренней безопасности, сформированного новыми властями Сирии, провели операцию в провинции Дамаск, в ходе которой задержали боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД арабской республики в своем Telegram-канале.

По сообщению ведомства, у террористов были обнаружены оружие и боеприпасы, а также взрывные устройства, которые боевики планировали использовать "для дестабилизации обстановки в регионе".

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности руководителя государства в течение переходного периода, который продлится от четырех до пяти лет.