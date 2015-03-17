Баку. 17 марта. REPORT. AZ/ В Сирии воюют порядка 20 тыс. иностранных боевиков из 90 стран мира, около 3400 из них - европейцы. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, об этом заявили эксперты в ходе заседания Комитета по политическим вопросам ПАСЕ в Париже.

Эксперты отметили, что привлечение иностранных боевиков встречалось и ранее, однако на этот раз масштаб, скорость и географический охват, является беспрецедентными.

В ходе заседания докладчик ПАСЕ по иностранным бойцам в Сирии Дирк Ван Дер Маелен, заявил о необходимости наличия прочной правовой базы для обеспечения преследования лиц, совершающих террористические акты. Он также отметил важность проведения профилактических мер против радикализации и насильственного экстремизма.