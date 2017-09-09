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    В Сирии восстановлена работа крупного фармацевтического завода

    Террористы разрушили завод, многие станки сожгли

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Сирии восстановлена работа крупного фармацевтического завода, который ранее был разрушен боевиками.

    Как передает Report, об этом рассказал владелец комплекса Умар Айсуэти.

    «С началом боевых действий в Сирии и приходом боевиков в этот район наше производство встало, террористы разрушили завод, многие станки сожгли. Мы выпускали более 40 медицинских препаратов: таблетки, мази, растворы, в основном для «сердечников», и болеутоляющие», — цитирует Айсуэти РИА Новости.

    Он отметил, что на заводе, который расположен в пригороде Дамаска, «развивается будущее сирийской фармацевтики».

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