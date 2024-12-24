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В Сирии вооруженные группировки согласились войти в состав Министерства обороны

В Сирии вооруженные группировки согласились войти в состав Министерства обороны Сирийские вооруженные формирования приняли решение о самороспуске и вхождении в состав нового министерства обороны страны.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 16:55
В Сирии вооруженные группировки согласились войти в состав Министерства обороны

Сирийские вооруженные формирования приняли решение о самороспуске и вхождении в состав нового министерства обороны страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его данным, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи лидера новых властей Сирии Ахмеда аш-Шараа (известен также как Абу Мухаммед аль-Джулани) с командирами группировок, которые принимали участие в боях с вооруженными силами, подконтрольными экс-президенту Башару Асаду.

Отметим, что 22 декабря аш-Шараа подтвердил, что вооруженные формирования смогут существовать в Сирии только под эгидой министерства обороны страны. По его словам, на это условие большинство командиров группировок согласились еще до начала военной операции против Асада. Лидер новых властей Сирии тогда подчеркнул, что "не допустит бесконтрольного хождения оружия" в стране, поскольку "различные вооруженные формирования могут существовать на этапе революции, однако когда речь заходит уже о государстве, их деятельность должна быть упорядочена".

Накануне стало известно, что министром обороны в переходном правительстве Сирии назначен Мурхаф Абу Касра, также известный как Абу аль-Хасан аль-Хамави.

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