​В Сирии в рамках всеобщей амнистии из тюрем освободили 11 тыс. человек

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Дамаск освободил из тюрем 11 тысяч человек с момента объявления президентом Сирии Башаром Асадом всеобщей амнистии в июне этого года. Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства "Франс Пресс".

"11 тысяч человек были амнистированы и освобождены из тюрем", - сообщил сирийский министр по делам национального примирения Али Хайдар.

Всеобщая амнистия, объявленная президентом Асадом, считается самой масштабной с начала кризиса в Сирии. Впервые в списки попали имена обвиняемых в терроризме.

Отметим, что в Сирии с 2011 года идет гражданская война, в которой правительственным войскам противостоят разрозненные силы оппозиции, в т.ч. группировки исламских экстремистов. На территории страны активно действует террористическая организация "Исламское государство", которая за короткий срок приобрела репутацию одной из самых жестоких.



