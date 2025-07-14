В Сирии в результате этнических столкновений погибло более 30 человек

В Сирии в результате перестрелок местных племен погибло более 30 человек

В провинции Ас-Суэйда на юге Сирии в результате столкновений между бедуинами и друзами погибли не менее 37 человек, около 50 получили ранения.

Как передает Report, по данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), среди погибших 27 друзов, в том числе двое детей, и 10 бедуинов.

Отмечается, что еще 100 человек получили ранения в результате столкновений этнических меньшинств.

Официальный Дамаск заявил, что его силы будут напрямую задействованы для урегулирования конфликта и прекращения кровопролития. По информации, лидеры друзов и бедуинов призывают к прекращению вооруженных столкновений.