​В Сирии в результате взрыва на фестивале Навруз погибли более 20 человек

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ В пятницу, 20 марта, двое смертников подорвались на фестивале во время празднования нового года по солнечному календарю (Навруз) в районе Аль-Муфти в курдском городе Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии.

Как передает Report, в результате теракта погибли 20 мирных граждан, пришедших на праздник, есть пострадавшие.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, смертник принадлежал к террористической организации "Исламское государство".