В Сирии в результате обстрелов погиб военнослужащий, четверо ранены

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ За минувшие сутки при обстрелах в провинциях Хама и Латакия Сирии и нескольких районах города Алеппо погиб один сирийский военный, ещё четверо получили ранения. Об этом указывается в заявлении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, сообщает Report, со ссылкой на Life.ru

Отмечается, что обстрелы коснулись таких населённых пунктов, как Раша, Нахшебба, Джубб-Эль-Мгара, Икко, Акч-Баер, Кинсибба, Сафсафа в провинции Латакия, позиций правительственных войск в районе Карратин-Эль-Кебира провинции Хама, а также районов Маканис-Эд-Дувайри, Хан-Эль-Асаль, Халаб-Эль-Джадид города Алеппо.

Также представители российского Центра сообщили, что бывшие боевики сдали одну БМП, одну бронированную разведывательно-дозорную машину, один миномёт, две самодельные пушки под баллоны. Кроме того, были сданы 20 баллонов с тринитротолуолом, 30 мин и три тонны боеприпасов.

При этом сообщается, что в населённом пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор оказали медпомощь четырём сирийцам. Людям выдали детское питание, витамины, антибиотики и перевязочный материал.