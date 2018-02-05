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    В Сирии в результате бомбардировки погибли 30 гражданских лиц, 170 получили ранения

    Режим Башара Асада держит Восточную Гуту в осаде

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В результате бомбардировки Восточной Гуты связанными с Башаром Асадом боевыми самолетами погибли 30 гражданских лиц, 170 получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в муниципалитете Бейт Сава Восточной Гуты погибли 10, Хаззе - 6, Земалке - 4, Хамурии - 1 гражданское лицо.

    В районе Арбин бомба упала на рынок, в результате чего погибли 9 мирных жителей.

    В контролируемой оппозицией Восточной Гуте проживает около 400 000 мирных жителей. Согласно принятой в Астане договоренности, поддерживаемый Россией режим Башара Асада держит Восточную Гуту в осаде. В этом регионе от голода и нехватки медикаментов погибло множество младенцев и детей. 

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