В Сирии в результате бомбардировки погибли 30 гражданских лиц, 170 получили ранения

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В результате бомбардировки Восточной Гуты связанными с Башаром Асадом боевыми самолетами погибли 30 гражданских лиц, 170 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в муниципалитете Бейт Сава Восточной Гуты погибли 10, Хаззе - 6, Земалке - 4, Хамурии - 1 гражданское лицо.

В районе Арбин бомба упала на рынок, в результате чего погибли 9 мирных жителей.

В контролируемой оппозицией Восточной Гуте проживает около 400 000 мирных жителей. Согласно принятой в Астане договоренности, поддерживаемый Россией режим Башара Асада держит Восточную Гуту в осаде. В этом регионе от голода и нехватки медикаментов погибло множество младенцев и детей.