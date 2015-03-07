​В Сирии в результате авиаударов погибли 10 мирных жителей

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Истребители Вооруженных сил Сирии нанесли авиаудары по населенному пункту в районе Меядин в Дейр-аз-Зоре, контролируемом боевиками террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом говорится в сообщении Высшего совета сирийской революции.

Согласно информации, в результате авиаударов погибли 10 мирных жителей, десятки получили ранения. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.