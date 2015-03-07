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    ​В Сирии в результате авиаударов погибли 10 мирных жителей

    Десятки людей ранены, состояние некоторых из них тяжелое

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Истребители Вооруженных сил Сирии нанесли авиаудары по населенному пункту в районе Меядин в Дейр-аз-Зоре, контролируемом боевиками террористической организации "Исламское государство".

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом говорится в сообщении Высшего совета сирийской революции.

    Согласно информации, в результате авиаударов погибли 10 мирных жителей, десятки получили ранения. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое. 

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