В Сирии в боях с ИГИЛ погибли семь сирийских солдат и 11 бойцов "Хезболлы

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Семеро сирийских военных и 11 бойцов ливанского движения "Хезболла" погибли в ходе сражения с боевиками террористической группировки ИГИЛ в западном регионе Сирии Каламун.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на лидера "Хезболлы".

Ранее сообщалось, что сирийская армия и бойцы "Хезболлы" полностью освободили горный район западного Каламуна (территория Сирии, граничащая с Ливаном) от террористов ИГИЛ.