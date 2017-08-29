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    В Сирии в боях с ИГИЛ погибли семь сирийских солдат и 11 бойцов "Хезболлы

    Они погибли в ходе сражения с боевиками в западном регионе Сирии Каламун© Foto: RİA Novosti

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Семеро сирийских военных и 11 бойцов ливанского движения "Хезболла" погибли в ходе сражения с боевиками террористической группировки ИГИЛ в западном регионе Сирии Каламун.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на лидера "Хезболлы".

    Ранее сообщалось, что сирийская армия и бойцы "Хезболлы" полностью освободили горный район западного Каламуна (территория Сирии, граничащая с Ливаном) от террористов ИГИЛ.

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