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    В Сирии в 2017 году погибло более 10 тыс мирных жителей

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Сирии в результате пыток, боев и нападений погибли 10204 мирных жителя. Большинство погибших стали жертвами режима Башара Асада.

    Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu" об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR).

    В числе погибших - 2298 детей и 1536 женщин, говорится в докладе.

    Жертвами режима Башара Асада в прошлом году стали 4148 мирных жителей, в том числе 591 женщина и 754 ребенка, жертвами террористов PYD (сирийская ветвь PKK) - 316 мирных жителей, в том числе 54 женщины и 58 детей.

    В результате насилия террористов ДЕАШ в 2017 году в Сирии погиб 1421 мирный житель, в том числе 148 женщин и 281 ребенок, говорится в докладе.

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