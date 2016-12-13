В Сирии уничтожены главари ИГ

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Три ключевых командира группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате авиаудара, нанесенного в Сирии коалицией во главе с США. Среди них двое, по данным спецслужб, имели прямое отношение к организации терактов в Париже 13 ноября прошлого года. Это Сахал Гурмат и Самми Джеду.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, выступая перед американскими военными летчиками на базе ВВС в Италии.

Третий ликвидированный командир ИГ, Валид Хаммам, был заочно осужден в Бельгии за участие в организации попытки теракта, которая была предотвращена в 2015 году.

Напомним, жертвами терактов 13 ноября 2015 года в Париже - на арене Stade de France - и столичном пригороде Сен-Дени стали 130 человек, около 350 получили ранения.