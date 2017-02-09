В Сирии уничтожены 11 членов "Аль-Каиды"

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Американские военные ликвидировали 11 членов террористической группировки «Аль-Каида» в районе сирийского города Идлиб.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны США.

По данным ведомства, один из террористов Абу Хани аль-Масри был связан с несколькими лидерами «Аль-Каиды», включая Усаму бен Ладена и Аймана аз-Завахири.

«Аль-Масри курировал создание и деятельность многих тренировочных лагерей "Аль-Каиды" в Афганистане в 1980-е и 1990-е годы, где он вербовал, обучал и оснащал оружием тысячи террористов, которые впоследствии разъехались по всему региону и миру», — отметили в Пентагоне