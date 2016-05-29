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    В Сирии уничтожено 104 террориста ДАЕШ

    ВС Турции нанесли удары по объектам террористов ДАЕШ в Сирии

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В ответ на шесть артиллерийских и ракетных выстрелов в сторону района Элбейли и блокпостов в приграничной с Сирией турецкой провинции Килис, ВС Турции нанесли удары по объектам террористов ДАЕШ в Сирии. 

    Как передает Report, об этом сообщает Генштаба Турции.

    По позициям ДАЕШ на сирийской территории накануне произведено 233 выстрела из гаубиц «Фыртына», 40 выстрелов из ракетных установок D40 и 4 выстрела из танков.

    Кроме того, объекты террористов подверглись 11 ударам сил ВВС международной коалиции.

    Уничтожено 104 террориста, а также 7 строений, используемых террористами в качестве штабов. 

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