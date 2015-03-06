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    В Сирии убит один из лидеров "Аль-Каиды"

    Абу Хама аль-Шами стал наиболее высокопоставленным руководителей группировки Фронт Нусра

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Один из лидеров сирийского крыла "Аль-Каиды", группировки "Фронт Нусра", был убит в результате взрыва в провинции Идлиб. Об этом сообщили два источника в рядах боевиков.

    Абу Хама аль-Шами стал наиболее высокопоставленным руководителей группировки "Фронт Нусра", который был убит с момента создания организации в 2012 году.

    Сообщалось, что взрыв был вызван авиаударами, которые нанесли по этому району силы коалиции во главе с США.

    При этом представитель коалиции заявил, что они не предпринимали активных действий в провинции Идлиб в последние 24 часа.

    Аль-Шами ранее воевал в Афганистане и Ираке, напоминает Report со ссылкой на Би-би-си.

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